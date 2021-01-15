شكرا لقرائتكم خبر عن يحق للمواطنين التقدم بشكاوى للبرلمان لدراستها وإحالتها للحكومة.. اعرف القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص المادة (259) من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس، على أن يقوم رئيس المجلس بإحالتها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها.

وتُحال الشكوى إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس، كما تحال صورة منها إلى لجان المجلس الأخرى إذا كانت له علاقة بموضوعات محالة إليها للنظر فيها، وعليها إخطار لجنة الاقتراحات والشكاوى برأيها، ولرئيس المجلس أن يحيل مباشرة الشكوى المتعلق بموضوعات هامة وعاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو إلى غيره من أعضاء الحكومة المختصين.

ويعرض على رئيس المجلس بيان شهرى يتضمن بإيجاز موضوعات الشكاوى الواردة ومقدميها، وما يكون قد اتخذ من إجراء حيالها، وذلك طبقا للنظام الذى يصدر بقرار منه بمراعاة الأحكام الواردة فى هذه اللائحة.