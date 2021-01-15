شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لجان نوعية بالبرلمان مختصة بالشئون الخارجية.. اعرف تفاصيل اختصاصاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية والتى يصل عددها لـ25 لجنة، ومنها اللجان المختصة بالشئون الخارجية وتتمثل فى لجنة العلاقات الخارجية، الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومي، والتى تتولى الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها،.

ونرصد تفاصيل مهام هذه اللجان:

لجنة العلاقات الخارجية:

1- دراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية.

2- السياسة الخارجية للدولة.

3- المؤتمرات الدولية.

4- العلاقات الدولية.

5- الاتفاقات والمعاهدات الدولية.

6- الاشتراك فى المحادثات التى تجرى مع الوفود البرلمانية فى مجال السياسة الخارجية.

7- التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى.

8- المشاركة فى استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية.

9- شئون المصريين المقيمين فى الخارج.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين فى الخارج.

لجنة الشئون العربية:

1- العلاقات مع الدول العربية.

2- شئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.

3- الشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية.

4- الاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية.

5- شئون التكامل مع السودان.

6- الجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة.

7- شئون المصريين المقيمين فى الدول العربية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.



- لجنة الشئون الأفريقية:

1- العلاقات مع الدول الأفريقية.

2- شئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الأفريقية.

3- الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية.

4- شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل.

5- الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.

6- شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.

لجنة الدفاع والأمن القومي:

1- شئون الأمن القومى.

2- أمن الدولة الخارجى.

3- شئون الأمن الداخلى ومكافحة الجريمة.

4- شئون القوات المسلحة.

5- الدفاع المدنى والدفاع الشعبى.

6- الطوارئ.

7- مكافحة الإرهاب.

8- التشريعات المتعلقة بضباط وأفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم، وهيئة الشرطة.

9- ما يتصل بشئون الأمن والدفاع فى المحافظات الحدودية.

وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالدفاع والشئون الداخلية والأمن العام.