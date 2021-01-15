شكرا لقرائتكم خبر عن كيف نظمت اللائحة حضور "النواب" وغيابهم عن البرلمان؟.. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال مجلس نواب 2021 فى ثوبه الجديد، الثلاثاء الماضى، والتى شهدت جلستها الافتتاحية إجراء انتخابات مكتب المجلس والتى انتهت برئاسة المستشار حنفى جبالى للمجلس، واختيار كل من المستشار أحمد سعد الدين والنائب محمد أبو العنين لمنصبى الوكالة.

وحرصا على انضباط الجلسات، دعا جبالى النواب، إلى الالتزام بالموعد المحدد لانعقاد الجلسات البرلمانية داخل القاعة الرئيسية للمجلس، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحا .



ونرصد ما نصت عليه اللائحة فيما يخص حضور النواب وغيابهم:

مادة 362 يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة. وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب.

مادة 363

إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن أو لم يحضر بعد مضى المدة اتلمرخص له فيها، أعتتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن ةمدة الغياب.

مادة 364

يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب مغادرته مبنى المجلس أثناء انعقاد جلساته أو جلسات لجانه أن يستأذن فى ذلك كتابةً رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.

مادة 365

يعتبر عضو المجلس الذى يوفد للخارج فى مهمة خاصة للمجلس فى إجازة طوال المدة المحددة لهذه المهمة. ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.

المادة 366

يعرض رئيس كل لجنة على رئيس المجلس، شهريا وكلما رأى رئيس اللجنة ضرورة لذلك، تقريرا عن حضور أعضاء اللجنة وغيابهم.