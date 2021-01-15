مصرع 3 وإصابة 24 إثر زلزال ضرب بقوة 6.2 درجة في أندونيسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 15 يناير 2021

الخليج 365 - متابعات

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 24 آخرون، إثر زلزال بقوة 6.2 درجة ضرب جزيرة ”سولاويسي“ الأندونيسية، يوم الجمعة.

وذكر بيان صادر عن وكالة التخفيف من أثر الكوارث في أندونيسيا، أن مركز الزلزال كان على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ”ماجيني“ وعلى عمق 10 كيلومترات.

وأشار البيان إلى أن آلاف السكان فروا من منازلهم بعد الزلزال، فيما لحقت أضرار بالغة بأحد الفنادق وبمكتب الحاكم.