شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام لجنة الشئون الصحية بالبرلمان × 12 اختصاصا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، اختصاصات اللجان النوعية، ومنها لجنة الشئون الصحية والتى تتولى الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها.

ونرصد تفاصيل مهام هذه اللجنة، وما تختص بالنظر فيه:

1- الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية والدوائية.

2- التأمين الصحى الشامل.

3- التثقيف الصحى.

4- الإسعاف والطوارئ الصحية والتمريض.

5- النظر فيما يخص دور النقاهة والتأهيل للمجندين، ومشوهى الحرب، ومصابى الثورة، ومصابى العمليات الأمنية، ومن فى حكمهم.

6- الصحة النفسية.

7- الرعاية الصحية لطلاب المدارس بالتعليم العام والجامعات والمعاهد العليا.

8- مكافحة الأمراض المتوطنة والأوبئة والدرن والأرماد.

9 - الرعاية الصحية للمسنين، وما يخص الحجر الصحى والقومسيونات الطبية.

10 - التشريعات الصحية.

11 - تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى.

12- وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون الصحة.