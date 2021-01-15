شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا .. مقتل 3 وإصابة 24 في زلزال بقوة 6.2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جاكرتا 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - ذكر بيان لوكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا اليوم الجمعة أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 24 آخرون بعد زلزال قوته 6.2 درجة على جزيرة سولاويسي.

وكان مركز الزلزال على بعد ستة كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات. وجاء في بيان الوكالة أن آلاف السكان فروا من منازلهم بعد الزلزال.

وقالت الوكالة إن أضرارا بالغة لحقت بأحد الفنادق وبمكتب الحاكم.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)