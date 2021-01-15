بايدن يستعرض خطة إنقاذ للتعامل مع الأزمات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن اقتراح بشأن حزمة تحفيز للتخفيف من الآثار المترتبة على جائحة فيورس كورونا تتضمن تمويل برنامج لقاح وطني وشيكات بقيمة 1400 دولار للعديد من الأمريكيين.

وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي، إن الملايين من المواطنين خسروا الكثير من وظائفهم بسبب جائحة كورونا، وتابع "نمر بأزمتين اقتصادية وصحية يعاني منهما الملايين، ولابد من التحرك وعدم إهدار الوقت".

وأوضح الرئيس الأمريكي المنتخب، أن لديه خطة إنقاذ للتعامل مع الأزمات في أمريكا، والشهر القادم سيقدم مشروع قانون للكونجرس لإغاثة الأمريكيين.

وأكد بايدن، أن خطته للإغاثة تعتمد على توفير الملايين من فرص العمل للمواطنين، كما يسعي لتوزيع مليون جرعة يوميا من اللقاحات ضد فيروس كورونا.

وقال إنه سيتم تقديم 2000 دولار كشيكات تحفيزية لمساعدة الملايين من المواطنين والتخفيف من معاناتهم، كما سيتم استثمار 3 مليار دولار ليحظى الأطفال والأمهات بالتغذية التي يستحقونها.



وتابع الرئيس الأمريكي المنتخب، "خطتي للإغاثة ستنقذ المشروعات الصغيرة والتي تضررت كثير او تشكل نصف القوى العاملة بالولايات المتحدة".

ويشهد الاقتصاد الأمريكي علامات على تباطؤ التعافي مع تزايد إعانات البطالة وانتشار جائحة فيروس كورونا التي تطغى على بعض الأنظمة الصحية.

لكن من المحتمل أن يواجه مقترح بايدن بعض المعارضة من الجمهوريين، لأنه يتضمن أولويات للحزب الديمقراطي مثل رفع الحد الأدنى للأجور.