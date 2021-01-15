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واشنطن تدرج "حسم" الإخوانية بمصر على قوائم الإرهاب

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، مساء الخميس، فرع تنظيم داعش الإرهابي في سيناء بمصر وحركة مرتبطة بتنظيم الإخوان على قائمة الإرهاب العالمي.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الرسمي إنه تم تصنيف جماعة "أنصار بيت المقدس" المرتبطة بتنظيم داعش في شمال سيناء شرقي مصر ضمن قوائم الإرهاب.  

وذكر الموقع أن الولايات المتحدة صنفت أيضا "حركة سواعد مصر" المعروفة اختصارًا بكلمة "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان ضمن قوائم الإرهاب.

وشمل التصنيف أيضا شخصيات مرتبطة بتنظيم "حسم" هم كل من علاء السماحي، الذي يعتقد أنه مؤسس حركة "حسم" وهو مصري الجنسية ويتواجد في تركيا حاليا، وقيادي آخر في الحركة يدعى يحيى موسى ويسكن تركيا أيضا.

ونجحت الأجهزة الأمنية المصرية خلال السنوات الماضية في تسديد ضربات قوية لعناصر التنظيم الإخواني، وإحباط عدد من العمليات الإرهابية. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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