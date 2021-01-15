شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يؤكد أن أمريكا تعاني من أزمة صحية واقتصادية ويعلن عن خطة إنقاذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الخميس، أن الولايات المتحدة تعاني من أزمة صحية واقتصادية تستدعي التحرك بشكل عاجل، معلناً عن خطة من مرحلتين "الإنقاذ والتعافي"، ورصد ألفي دولار للحد من آثار أزمات الغذاء والسكن الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال بايدن في خطاب له إن "حزمة المساعدات الأولى كانت مهمة، لكنها مجرد دفعة أولى وأشكر الديمقراطيين والجمهوريين والمستقلين على تمريرها"، مشيراً إلى أنه سيتم "رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة".

وأوضح أنه "سيتم توزع 100 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا خلال 100 يوم من إدارتي"، مشدداً على أنه "يجب العمل على فتح المدارس في أسرع وقت".