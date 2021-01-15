المغربي عبد المجيد يتوج بالجائزة العربية للبحث المسرحي

جدة - عبدالحي حسين - توج الباحث والكاتب المغربي، عبد المجيد أهرى، بالمرتبة لأولى في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي للشباب برسم دورتها الخامسة لسنة 2020. إذ انتزاع أهري هذه الجائزة بفضل دراسته الموسومة بـ«بعيدا عن التنميط والتقليد قريبا من التحرر والتجديد: براديغمات المسرح العربي المعاصر».

ويشكل هذا التتويج الثاني من نوعه في مسار الباحث، بعدما فاز بالمرتبة الأولى في المسابقة نفسها سنة 2017 بالجزائر عن بحثه: «المسرح الجديد.. من تحلل نظرية الدراما إلى تشكيل جماليات ما بعد الدراما». وقد أهدى عبد المجيد أهري هذا التتويج إلى الكاتب والناقد الجامعي الراحل حسن المنيعي، متوجها بالشكر في الآن ذاته إلى كل الأساتذة الذين لقنوه نظريات ومناهج النقد المسرحي.

وتجدر الإشارة إلى أن الرتبة الثانية آلت للباحث السوري أسامة سجيع إبراهيم عن بحثه: «التحرر بين المكان واللامكان.. دراسة للفضاءات المسرحية في ضوء الهيتروتوبيا»، فيما كانت الجائزة الثالثة من نصيب الباحث السوداني محمد مصطفى عمر محمد عن بحثه الموسوم بـ«الأسلبة والنمطية وتحرر المسرح.. جدلية الممارسة والتنظير: التجارب السودانية».