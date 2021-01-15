اجتماع لجنة المرافق مع ليديك.. مراجعة العقد مع الشركة قبل ماي وتعبئة ميزانية للحد من الفيضانات

جدة - عبدالحي حسين - على إثر الفيضانات الأخيرة التي عاشتها مدينة الدار البيضاء، والتي عرت هشاشة البنيات التحتية للعاصمة الإقتصادية للمملكة؛ تفكر جماعة الدار البيضاء في إنهاء ورش مراجعة العقد بين السلطة المفوضة وشركة ليدك، قبل شهر ماي 2021.

ومن بين توصيات الاجتماع الأخير، الذي عقدته لجنة المرافق، مع شركة ليديك، التعجيل بإنهاء ورش مراجعة العقد بين السلطة المفوضة وشركة ليدك، قبل شهر ماي 2021، بالإضافة الى التعاون مع المصالح المركزية للوزارة الداخلية خصوصا، ومع الحكومة بمختلف قطاعاتها عموما، من أجل تعبئة موارد مالية تخصص لتمويل المشاريع التي يتضمنها المخطط التوجيهي للمياه الشتوية، بما يمكن من حل مشكل الفيضانات بمدينة الدار البيضاء، وذلك حتى تكون مشغلة في أفق خمس سنوات المقبلة.

ومن بين التوصيات أيضا، التزام ليديك برصد الاعتمادات الضرورية اللازمة لتحقيق الاستثمارات التعاقدية، والتي ترمي إلى تعزيز وتطوير البنيات والتجهيزات الضرورية لمواجهة تهديد الفيضان خلال السنوات المقبلة، مع الرفع من وثيرة الإنجاز الفعلي لهذه التجهيزات سواء من حيث إحداثها أو من حيث تأمين صيانتها باستمرار بعد ذلك.

ودعت جماعة الدار البيضاء شركة ليدك إلى التعجيل بإنجاز تقرير الخبرة التقنية الذي طلبه رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء رئيس السلطة المفوضة، ونشر خلاصاته، بعد اعتماده من طرف لجنة تقنية خاصة تشارك فيها المصالح المركزية لوزارة الداخلية عند الاقتضاء.

بالاضافة إلى ضمان شركة ليدك لاستدامة صيانة مختلف الشبكات والتجهيزات، خاصة منها المتعلقة بالتطهير السائل، على مدار السنة، مع مضاعفة المجهود وتوفير الإمكانيات البشرية واللوجستية بشكل استباقي يتناسب مع مضمون النشرات الإنذارية المتوصل بها من مصالح الأرصاد الجوية.