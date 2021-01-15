المنتخب المحلي يصل إلى الكاميرون ويجري حصة تدريبية خفيفة

جدة - عبدالحي حسين - وصلت بعثة المنتخب المحلي إلى الكاميرون، عشية اليوم الخميس، استعداداً للمشاركة في نهاٸيات كأس افريقيا للاعبين المحلين بعدما غادرت مطار الرباط سلا منتصف اليوم.

وخاض لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم، حصة تدريبية خفيفة لازالة العياء قبل استكمال التخضيرات بهدف الدفاع عن اللقب القاري، الذي احرزه المنتخب خلال النسخة الماضية التي احتضنها المغرب.

وسيشارك أسود الأطلس في الفترة المتراوحة ما بين 16 يناير الجاري و7 فبراير المقبل في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.

يشار ان المنتخب الوطني المغربي سيخوض الدور الأول من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الطوغو، أوغندا ورواندا.