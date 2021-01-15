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المنتخب المحلي يصل إلى الكاميرون ويجري حصة تدريبية خفيفة

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محمد الشرع 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - وصلت بعثة المنتخب المحلي إلى الكاميرون، عشية اليوم الخميس، استعداداً للمشاركة في نهاٸيات كأس افريقيا للاعبين المحلين بعدما غادرت مطار الرباط سلا منتصف اليوم.
وخاض لاعبو المنتخب الوطني، مساء اليوم، حصة تدريبية خفيفة لازالة العياء قبل استكمال التخضيرات بهدف الدفاع عن اللقب القاري، الذي احرزه المنتخب خلال النسخة الماضية التي احتضنها المغرب.
وسيشارك أسود الأطلس في الفترة المتراوحة ما بين 16 يناير الجاري و7 فبراير المقبل في منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين.
يشار ان المنتخب الوطني المغربي سيخوض الدور الأول من نهائيات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين ضمن المجموعة الثالثة التي تضم كل من الطوغو، أوغندا ورواندا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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