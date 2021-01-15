كأس السوبر.. بلباو “يهزم” الريال و”يضرب” موعدا مع برشلونة في النهاٸي

جدة - عبدالحي حسين - انهزم فريق ريال مدريد بهدفين لواحد في مباراته أمام أتلتيك بلباو لحساب نصف نهاٸي كأس السوبر الاسباني، ليغادر المسابقة.

وتقدّم بلباو في الشوط الأول منذ الدقيقة 18 بواسطة اللاعبين راوول غارسيا، قبل أن يعود اللاعب نفسه لمضاعفة الغلة وتوقيع الهدف الثاني في الدقيقة الـ 38، في وقت وقع هدف الريال الوحيد كريم بنزيمة في الدقيقة 73.

في المقابل، نجح فريق برشلونة في تجاوز عقبة ريال سوسييداد وبلوغ نهاٸي كأس السوبر، خلال المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء فوق أرضية ملعب نويبو أركانخيل بمدينة قرطبة بفضل ضربات الحظ الترجيحية.