شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل أكبر حصيلة وفيات في 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت ألمانيا يوم الخميس أعلى حصيلة وفيات على مدار 24 ساعة حتى الآن بسبب جائحة فيروس كورونا، على الرغم من إجراءات الإغلاق الشاملة التي تهدف للحد من انتشار الفيروس وحماية مستشفيات البلاد.

وأعلن معهد روبرت كوخ، وهو الوكالة الحكومية لمكافحة الأمراض، عن تسجيل 1244 حالة وفاة إضافية، وبذلك يصل إجمالي الأشخاص الذين لاقوا حتفهم بعد الإصابة بفيروس كورونا الجديد حتى الآن إلى 43 ألفا و881 شخصا.

وكان الرقم القياسي السابق للوفيات في ألمانيا 1188 وفاة خلال 24 ساعة، وذلك في الثامن من كانون ثان/يناير.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بمقدار 25 ألفا و164 إصابة إلى مليون و978 ألفا و590، بحسب معهد روبرت كوخ.

وبسبب استمرار ارتفاع عدد الإصابات، تم تأجيل الانتخابات البرلمانية المحلية في ولاية تورينجيا المقررة في نيسان/أبريل، وتحدد إجراؤها مع الانتخابات الوطنية في 26 أيلول/سبتمبر ، بحسب السلطات المحلية.