شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدخل على خط النزاع السوداني الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلّمت لندن، أمس، تأشيرات دخول السودان الخاصة بأعضاء وفدها الزائر في 20 يناير الجاري، الذي يترأسه وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب، بالإضافة إلى وزير الشؤون الأفريقية وعدد من مديري الإدارات المعنية بملف الخرطوم، في وقت دخلت مصر على الخط في سياق أزمة الجارة الجنوبية مع إثيوبيا.

ووصل وفد سوداني يتقدمه عضو المجلس السيادي شمس الدين الكباشي، ومدير جهاز المخابرات العامة، صباح الخميس، مطار القاهرة في زيارة تستغرق يومًا واحدًا؛ لمناقشة النزاع الذي احتدم مؤخرًا بين الخرطوم وأديس أبابا على الفشقة، وهي أرض ضمن الحدود الدولية للسودان يحتلها مزارعون إثيوبيون منذ وقت طويل.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس المصري وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية المصرية، وبحسب مصدر لـ«اليوم»، سيسلّم الكباشي رسالة من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إلى عبدالفتاح السيسي بشأن التطورات الحدودية الأخيرة بين السودان وإثيوبيا، بحسب مسؤول بالخارجية السودانية.

تصعيد إثيوبي

والأربعاء، قالت وزارة الخارجية السودانية في بيان تحصّلت عليه ”الخليج 365”: في تصعيد خطير وغير مبرّر اخترقت طائرة عسكرية إثيوبية الأراضي السودانية، الأمر الذي يمكن أن تكون له عواقب خطيرة، ويتسبب في المزيد من التوتر في المنطقة الحدودية، وطالبت أديس أبابا بعدم تكرار هذه الأعمال العدائية مستقبلًا، لانعكاساتها الخطيرة على مستقبل العلاقات، وعلى أمن واستقرار القرن الأفريقي.

وفيما حذرت إثيوبيا السودان، قبيل يومين اثنين، من نفاد صبرها إزاء استمرار الحشد العسكري في المنطقة الحدودية المتنازع عليها رغم الجهود الدبلوماسية، تفقد الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وكبار القادة الخطوط الأمامية على حدود إثيوبيا، كما تلقوا تنويرًا من قائد الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف.