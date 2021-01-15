شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمهوري» يحاصر أردوغان بمقترح: «الرئاسة رمزية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعدّ حزب الشعب الجمهوري مقترحًا لنظام حكم برلماني، يسعى لتطبيقه في تركيا، من أجل تقوية سلطات البرلمان، على حساب الرئيس الذي سيصبح منصبه رمزيًا.

وفي عام 2018 انتقلت تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي الذي صمّمه حزب العدالة والتنمية الحاكم، وبموجبه عزز الرئيس التركي رجب أردوغان سلطاته بشكل واسع، ولم يعُد للبرلمان دور فعّال، فيما أصبح القضاء مسيسًا بشكل كبير.

ووفقًا لصحيفة «زمان» التركية، من ضمن البنود الأساسية في مقترح حزب الشعب الجمهوري لتعزيز النظام البرلماني:

يكون الرئيس محايدًا، فإذا كانت تربطه علاقات بحزبه، فلن يتمكن من أداء واجبه. وسيكون المكتب الرئاسي مكتبًا رمزيًا. وسيتم نقل معظم سلطات الرئيس إلى الجمعية الوطنية الكبرى (البرلمان) في تركيا، وتتم إدارة البلاد تحت مظلة الجمعية الوطنية التركية الكبرى، إلى جانب أن يكون استقلال القضاء من أهم سمات هذا النظام، ويتم انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، ومحكمة النقض ومجلس الدولة من قِبَل الجمعية الوطنية الكبرى، وإنشاء محكمة أو إسناد هذه المهمة إلى المحكمة الدستورية في المنازعات المتعلقة بالأعضاء.

علاوة على تحرير المجلس الأعلى للانتخابات من النفوذ السياسي، وينتخب أعضاؤه من قِبَل القضاء الأعلى.

إضافة لما سبق يشدد المقترح على إنشاء نظام وزاري، يتألف من مجلس تشريعي قوي يتحكّم في السلطة التنفيذية والوزراء الأقوياء والمسؤولين أمام المجلس، وإعداد التشريعات الخاصة بالأحزاب السياسية والانتخابات والمؤسسات والمنظمات الأخرى التي ستنشئ دولة قانون ديمقراطية خالية من كل التأثيرات السلطوية، خاصة الانقلاب العسكري عام 1982.