شكرا لقرائتكم خبر عن «أذرع» طهران تعيد انتشارها في سوريا بعد استهدافها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعادت القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها، خلال الساعات الماضية، انتشارها ضمن المناطق التي تعرضت لقصف إسرائيلي هو الأكثر كثافة من نوعه، حيث تمركزت ضمن مدينة دير الزور، بالإضافة لمدينتي البوكمال والميادين شرقي المحافظة.

وبعد أن أخلت مواقع لها بأطراف تلك المناطق آنفة الذكر، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن قسمًا من الميليشيات الإيرانية انتشر ضمن أحياء سكنية تخوفًا من ضربات جديدة قد تستهدفهم بأي لحظة، فيما انتشر القسم الآخر بمواقع تابعة لهم.

وكان المرصد السوري وثق، أمس الأول، مقتل ما لا يقل عن 57 شخصًا، قتلوا جميعًا في الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع وتمركزات ومستودعات أسلحة وذخائر وصواريخ لكل من قوات النظام وحزب الله اللبناني والقوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها، وعلى رأسها لواء «فاطميون»، في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية - العراقية في بادية البوكمال.

وفي مدينة دير الزور ومحيطها، قتل 26 شخصًا، منهم 14 من قوات النظام والبقية من الميليشيات الموالية لإيران - لا يعلم فيما إذا كان بينهم عناصر من الحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني - جراء 10 ضربات إسرائيلية طالت مستودعات عياش ومعسكر الصاعقة، واللواء 137 والجبل المطل على مدينة دير الزور ومبنى الأمن العسكري.

وفي البوكمال، قتل 16 من الميليشيات الموالية لإيران جميعهم عراقيون في منطقتي الحزام، والجمعيات، أما ميدانيا، فقد هلك 15 منهم 11 بلواء «فاطميون» من الجنسية الأفغانية، وأربعة أجانب لم تُعرَف هوياتهم.