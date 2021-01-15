شكرا لقرائتكم خبر عن نظام أردوغان يرفض التراجع عن صفقة إس - 400 والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أكار أن تركيا تُجري محادثات مع روسيا للحصول على شحنة ثانية من أنظمة إس-400.
وفرضت الولايات المتحدة، الشهر الماضي، عقوبات استهدفت هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين آخرين بعد شراء الهيئة منظومة إس-400، والبلدان عضوان في حلف شمال الأطلسي.
وقال أكار للصحفيين في أنقرة: «التراجع عن النقطة التي وصلنا إليها وضع في غاية الصعوبة، ندعو (الولايات المتحدة) إلى النأي عن لغة التهديد مثل العقوبات».
وتابع: «نريد حل المشاكل عبر الحوار، إذا أراد الجانب الأمريكي حلًا فيمكن التوصل إليه من خلال العمل على المستوى الفني».
وتقول تركيا: إن شراء منظومة الدفاع الجوي الروسية ضرورة؛ إذ لم تتمكّن من شراء نظم دفاعية من أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي بشروط مُرضية.
من جهة أخرى، تقول الولايات المتحدة: إن صواريخ إس-400 تشكل تهديدًا لمقاتلاتها إف-35 وأنظمة دفاع حلف شمال الأطلسي، وهو قول ترفضه تركيا.