شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يخطط لضخ 1.9 تريليون دولار في الاقتصاد المتضرر من الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت صحيفة نيويورك تايمز إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيكشف اليوم الجمعة عن مقترح بطرح حزمة تحفيز قيمتها نحو 1.9 تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد المتضر من جائحة كورونا.

وتعهد بايدن خلال الحملة الانتخابية بالتعامل مع الجائحة بدرجة أكثر جدية من الرئيس دونالد ترامب.

وستعمل الإدارة الأمريكية الجديدة مع الكونجرس على إقرار الحزمة على وجه السرعة بعد تنصيب بايدن في 20 يناير كانون الثاني.

وذكر مصدر مطلع أن الحزمة تشمل مساعدات تحفيزية للأفراد بقيمة 1400 دولار.