وقال :" إن هذه الوكالة ليست وكالة لاجئين، فهي تضم 200 ألف من عرب 1948 الذين لا يزال بعضهم على قيد الحياة ومعظمهم ليسوا لاجئين بأي شكل من الأشكال. وأضاف الوزير الأمريكي أن دافعي الضرائب في الولايات المتحدة يجب أن يعرفوا الحقائق فمعظم الفلسطينيين المسجلين في وكالة "الأونروا" ليسوا لاجئين بالمعنى الحقيقي وهذه الوكالة تشكل عقبة أمام السلام.
وتابع: " أمريكا تدعم السلام وحقوق الإنسان الفلسطيني بينما الأونروا لا تدعم أيّا من ذلك. حان الوقت لإنهاء هذه الوكالة".
كانت هذه تفاصيل خبر بومبيو: يجب إلغاء وكالة الأونروا لأنها عقبة أمام السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.