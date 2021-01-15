مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: ألقينا القبض على أكثر من 100 شخص على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريس وراي، الجمعة، القبض على أكثر من 100 شخص على خلفية اقتحام مبنى الكونجرس من جانب أنصار الرئيس دونالد ترامب.

وأكد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن الحرس الوطني سيتولى جميع المهمات الأمنية في مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.



وقال كريس وراي، "نرصد عددًا هائلًا من الأقاويل المتداولة عبر الإنترنت حول تهديدات أمنية يوم تنصيب الرئيس المنتخب".

من جانبها قررت السلطات الأمريكية تشديد إجراءاتها لتأمين مراسم تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب في 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلنت شرطة الكونجرس، إغلاق مجمع الكابيتول أمام الزيارات الجماهيرية حتى إشعار آخر لتأمين مراسم التنصيب.