المفوضية العراقية تنفي أي نية لتأجيل الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - جددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الخميس، استعدادها لاجراء الانتخابات بموعدها المحدد في يونيو/حزيران المقبل.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية إن "اجتماع الرئاسات مع مفوضية الانتخابات والمبعوثة الأممية بحث الاستعدادات لإجراء الانتخابات المقبلة".

وأضافت أن" الاجتماع ناقش التحديات وانجاز العملية الانتخابية، مؤكدة "استعداد المفوضية فنياً لاجراء الانتخابات في موعدها في السادس من حزيران المقبل".

ونفت الغلاي طلب المفوضية تأجيل إجراء الانتخابات إلى يوليو/تموز المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، في وقت سابق، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 يونيو/حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية.

ولاقى إعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً أممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها إلا أن مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

