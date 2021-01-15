شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تدعو إلى تشديد القيود في ألمانيا لاحتواء كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - (أ ف ب)

دعت المستشارة أنجيلا ميركل، الخميس، إلى تشديد القيود في شكل ملحوظ في ألمانيا في مواجهة وباء كوفيد-19، وطلبت اجتماعاً للسلطات الأسبوع المقبل، وفق ما أفاد مصدر قريب من حزبها لفرانس برس.

وخلال اجتماع لقيادة حزبها المحافظ الاتحاد المسيحي الديمقراطي، اعتبرت ميركل أنه لا يمكن احتواء فيروس كورونا إلا عبر تدابير أكثر تشدداً، وفق ما نقل المصدر الذي شارك في الاجتماع.