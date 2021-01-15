شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف البحث عن الضحايا والصندوق الأسود للطائرة الإندونيسية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنف الآلاف من رجال الإنقاذ والغواصين الإندونيسيين، مدعومين بعشرات من المروحيات والسفن، أمس الخميس، عمليات البحث الموسعة عن رفات 62 من الضحايا، وعن مسجل أصوات قمرة قيادة طائرة شركة «سريويجايا إير» التي تحطمت مطلع الأسبوع في بحر جاوة، بعد فترة وجيزة من إقلاعها، كما أمرت السلطات شركات الطيران بفحص طائراتها القديمة من بوينج، في وقت تعرضت فيه البلاد إلى هزة أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت جزيرة سولاويزي.

وقررت السلطات الإندونيسية توسيع عمليات البحث عن الحطام والضحايا، بعدما جرى تعليقها أمس الأول مؤقتاً، بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أثار أمواجاً عاتية في موقع تحطم الطائرة، وهي من طراز بوينج 737-500، وكانت في طريقها من جاكرتا إلى بونتياناك عندما وقع الحادث.

ويشارك في مهمة انتشال الضحايا والحطام، الآن 4100 فرد، مدعومين بنحو 13 طائرة هليكوبتر و55 سفينة و18 زورقاً طوافاً. ووسعت عمليات البحث الجوي أمس، حيث واصل غواصون تمشيط قاع البحر المليء بالحطام، بحثاً عن مسجل صوت قمرة القيادة في الطائرة المنكوبة.

وأرسل الباحثون حتى الآن 141 كيساً تحوي رفاتاً بشرية إلى خبراء تحديد الهوية بالشرطة. من جهتها، تقدم العائلات عينات من الحمض النووي إلى وحدة تحديد هوية ضحايا الكوارث، والتي قالت إنها حددت هوية 6 ضحايا. ودفنت أمس جثة أول ضحية جرى التعرف إايها وهي لمضيف طيران كان في الطائرة.

وجرى توسيع البحث الجوي ليشمل المناطق الساحلية من سلسلة جزر الألف، لأن حطام الطائرات والضحايا قد تنقلهم التيارات البحرية بعيداً عن موقع السقوط.

وقال مسؤولون بالبحرية الإندونيسية، إن الصندوقين الأسودين دفنا في طين قاع البحر، تحت أطنان من الحطام بين جزيرتي لانتسانغ ولاكي، شمال جاكرتا. ونشر ما لا يقل عن 268 غواصاً، أمس.

ويشارك في التحقيقات خبراء من مجلس سلامة النقل الأمريكي وشركة «جنرال إلكتريك» و«بوينج» لإنتاج المحركات النفاثة في الأيام القليلة المقبلة.

وما زال سبب تحطم الطائرة وهي من طراز «بوينج 737-500»، ويعود تصنيعها إلى 27 عاماً، غامضاً، لذلك يعتمد المحققون بدرجة كبيرة على الصندوقين الأسودين لتحديد سبب سقوطها، بعد دقائق من إقلاعها من العاصمة جاكرتا.

وانتشل الغواصون الثلاثاء الماضي، الصندوق الأسود الآخر، الذي يحتوي على بيانات، كما عثر على أجزاء طائرة ورفات بشرية في بحر جاوة.

في السياق نفسه، أمرت وزارة النقل الإندونيسية شركات الطيران في البلاد بفحص طائراتها القديمة من طراز «بوينج 737». وقالت المتحدثة باسم وزارة النقل، أديتا إيراواتي: «هذا إجراء وقائي على أنواع مماثلة من الطائرات التي تعمل في إندونيسيا. إنها ممارسة شائعة في البلدان الأخرى»، وفق ما نقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء. من جهة أخرى، تعرضت جزيرة سولاويزي الإندونيسية، أمس إلى هزات أرضية بقوة 5.7 درجة، بحسب ما ذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وكان مركز الهزة الأرضية على بعد 35 كيلومتراً جنوب شرقي مدينة ماموجو. ووقع الزلزال على عمق 30 كيلومتراً. ولم ترد معلومات حول وقوع أضرار أو ضحايا جراء الزلزال.

وتعد إندونيسيا من المناطق الأكثر نشاطاً بالزلازل على الأرض، وتشكل جزءاً مما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ.

(وكالات)