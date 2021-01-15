شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يتبنى لهجة تصالحية ويدين العنف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقطع فيديو، مساء امس الأول الأربعاء، لكنه لم يتطرق إلى تصويت مجلس النواب لمصلحة مساءلته،

وركزت تصريحات ترامب على العنف الذي وقع عند مبنى الكونجرس (الكابيتول)، في السادس من يناير/ كانون الثاني، وأدى في النهاية إلى تصويت مجلس النواب لمصلحة مساءلة الرئيس بتهمة التحريض على الفتنة.

وقال ترامب «أريد أن أكون واضحاً بشدة، أدين العنف الذي شهدناه الأسبوع الماضي جملة وتفصيلاً. لا مكان على الإطلاق للعنف والتخريب في بلادنا ولا في حركتنا».

وجرياً على أسلوبه الدائم في تبرئة نفسه، وعدم الاعتراف بتحمّله أي مسؤولية، دافع ترامب عن خطابه لأنصاره يوم السادس من يناير/ كانون الثاني، قبل خروجهم إلى الكابيتول، قائلاً إنه كان «مناسباً تماماً»، لكنه وجّه رسالة تصالحية بدرجة أكبر، وأضاف «يجب ألا يكون هناك عنف أو خرق للقانون أو تخريب من أي نوع».

(رويترز)