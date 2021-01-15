شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيق في تهديدات لمنع تكرار الهجوم على الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنظم قوات الأمن الأمريكية التي أربكها هجوم أنصار الرئيس دونالد ترامب على مقر الكونجرس الأسبوع الماضي، عملية أمنية على مستوى البلاد لإحباط أي أعمال عنف قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة، في وقت رصدت زيادة في خطاب العنف على الوسائط الاجتماعية.

ويقيم مسؤولون اتحاديون ومن الولايات تهديدات على الإنترنت ورسائل تهديد لأعضاء الكونجرس، ويتأكدون من أن العملية الأمنية لديها القوة الكافية للتصدي لأي هجوم.

وعززت إدارة بايدن المقبلة إجراءات الأمن حول فريقه قبيل تنصيبه رئيساً يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وكانت أعمال الشغب عند مبنى الكونجرس، (الكابيتول)، يوم السادس من يناير/ كانون الثاني، قد دفعت أعضاء الكونجرس للفرار من الغرف الداخلية بالمقر خوفاً على حياتهم. وتوفي شرطي، وأربعة متظاهرين، أثناء الحصار الذي بدأ بعد أن دعا ترامب الآلاف من أنصاره للتوجه في مسيرة إلى الكابيتول في محاولة لوقف التصديق النهائي على فوز بايدن في الانتخابات.

«إف بي آي» يحذر

وحذر مكتب التحقيقات الاتحادي، (إف بي آي)، من احتجاجات مسلحة يجري التخطيط لها في واشنطن، وعواصم جميع الولايات الخمسين، منتصف الأسبوع المقبل، أو قرب موعد تنصيب بايدن.

وقال النائبان الديمقراطيان البارزان جيرولد نادلر، وآدم شيفت، في بيان يوم الثلاثاء الماضي «من الواضح أنه يتعين بذل المزيد لاستباق ومنع أي هجمات مميتة ومثيرة للفتن ينفذها متطرفون محليون يتسمون بالعنف في الأيام المقبلة».

وكُلف الحرس الوطني بتأمين قاعات الكونجرس من الداخل على مدار الساعة.

خطط غير واضحة لليمين

ظهرت رسائل متعارضة في غرف الدردشة والمنتديات الخاصة باليمين المتطرف حول الاحتجاجات المحتملة في فترة تنصيب بايدن. ودعا موقع (باتريوت أكشن أوف أمريكا) أنصاره لتطويق البيت الأبيض والكونجرس والمحكمة العليا قبل أيام من التنصيب «للحيلولة بأي ثمن دون تنصيب بايدن أو أي ديمقراطي آخر».

ودعت صورة منشورة على موقع (ذا دونالد) الموالي لترامب، المحتجين «للدفاع عن الحرية» باحتجاجات مسلحة يوم 17 يناير/ كانون الثاني عند مقر الكونجرس، وعواصم الولايات، وفقاً لمجموعة «سايت إنتليجينس» التي ترصد مواقع المتشددين على الإنترنت.

لكن المستخدمين على بعض منتديات اليمين المتطرف حذروا الناس من حضور هذه المناسبات تحسباً لأن تكون جزءاً من مؤامرة للإيقاع بهم.

زيادة مقلقة

من جهتها، قالت متحدثة باسم شركة «فيسبوك» لرويترز، إن موقع التواصل الاجتماعي الشهير يشهد زيادة في إشارات توحي باحتمال ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمساعي تحدي نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ الهجوم على مبنى الكونجرس، الأسبوع الماضي.

وأضافت المتحدثة بعد أن طلبت عدم نشر اسمها لأسباب أمنية، أن اقتحام الكونجرس من قبل متظاهرين مسلحين مؤيدين لترامب كان حدثاً محفزاً أدى إلى جهود لتنظيم تجمعات في توقيتات مختلفة على مستوى البلاد قرب موعد تنصيب بايدن.

وقالت إن الإشارات التي «تعقبتها فيسبوك» تتضمن نشرات رقمية تروج للأحداث، وبعضها يشمل دعوات لحمل السلاح، أو شارات ميليشيات، أو جماعات الكراهية.

وتصاعدت وتيرة الخطاب العنيف على المنصات الإلكترونية بالفعل في الأسابيع التي سبقت أحداث الأسبوع الماضي، حيث خططت جماعات يمينية للهجوم بشكل علني إلى حد كبير، وفقاً لما ذكره باحثون ومنشورات عامة على الإنترنت.

وبعد الاضطرابات، اتخذت شركات التكنولوجيا خطوات لم يسبق لها مثيل لمواجهة مزاعم تزوير الانتخابات التي لا أساس لها ،وحفزت الدعوات إلى العنف. وعلقت شركتا أبل، وأمازون، منصة بارلير من متجر تطبيقات أبل وخدمة أمازون لاستضافة المواقع، حيث قالت الشركتان إن منصة التواصل الاجتماعي التي تشتهر بإقبال الكثير ممن يميلون إلى اليمين على استخدامها لم تتخذ التدابير الكافية لمنع انتشار المنشورات المحرضة على العنف.

(وكالات)