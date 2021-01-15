شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالميـة» تـدرس سلالة «كـورونا» المتحـورة في اجتمـاع طـارئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، النسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد التي تقلق دول العالم؛ وتدفعها لتعزز مكافحة الوباء من خلال تدابير إغلاق وحظر تجول وحملات تلقيح. وطالت عودة ظهور الفيروس الصين بعدما احتوت الجائحة بشكل واسع سابقاً، مع تسجيل أول حالة وفاة فيها، أمس الخميس، منذ مايو/أيار الماضي.

والنسخ المتحورة من فيروس كورونا المستجد شديدة العدوى، لاسيما البريطانية والجنوب إفريقية منها وتنتشر بسرعة في العالم. فقد بلغ عدد الدول التي تنتشر فيها النسخة البريطانية المتحورة 50 بلداً فيما النسخة الجنوب إفريقية موجودة في 20 بلداً بحسب منظمة الصحة العالمية التي أشارت إلى أن العدد قد يكون أعلى بعد. ويجري راهناً تحليل نسخة ثالثة منشأها منطقة الأمازون البرازيلية وأعلن اليابان عن رصدها الأحد، وقد تؤثر في الرد المناعي على ما أوضحت المنظمة التي تحدثت عن «نسخة مقلقة».

واستدعيت لجنة خبراء المنظمة التي تجتمع عادة كل ثلاثة أشهر قبل أسبوعين من موعد اجتماعها، للبحث خصوصاً في هذه النسخ المتحورة التي تتطلب نقاشاً سريعاً. وستصدر توصيات لمنظمة الصحة العالمية وللدول الأعضاء في ختام اجتماع على ما جاء في بيان للمنظمة نشر في جنيف.

وصول بعثة الخبراء ووهان

من جهة ثانية، وصل فريق يضم خبراء من منظمة الصحة العالمية، إلى ووهان للتحقيق في منشأ الفيروس المتسبب بجائحة «كوفيد- 19» بعد أكثر من عام على ظهوره، علماً بأن اثنين من أعضاء الفريق لم يتمكنا من صعود الطائرة في سنغافورة بعدما أثبتت الفحوص أنهما يحملان أجساماً مضادة للفيروس.

وكان في استقبال الفريق الدولي المكون من 13 خبيراً مسؤولون صينيون يرتدون ملابس واقية أخذوا عينات لأعضاء الفريق، ونقلوا بسرعة إلى فندق؛ حيث يتعين عليهم تمضية أسبوعين في الحجر قبل مباشرة العمل.

وتقول منظمة الصحة إن التوصل لمعرفة كيف انتقل الفيروس من الحيوان إلى البشر، ضروري لمنع تفشي أوبئة مستقبلاً، لكن على الرغم من أشهر من المفاوضات الشاقة حول مهمتهم، منع الفريق من الوصول الأسبوع الماضي، في مؤشر على الحساسية السياسية لمسألة شهدت تبادل الاتهامات بين الدول والتخمينات والإنكار.

أول حالة وفاة

وأعلنت الصين تسجيل أول حالة وفاة ب«كوفيد- 19» على أراضيها منذ ثمانية أشهر، وقالت لجنة الصحة الوطنية إن حالة الوفاة سجّلت في مقاطعة خبي في شمالي البلاد، من دون مزيد من التفاصيل. وكانت السلطات فرضت إغلاقاً عاماً في عدد من مدن هذه المقاطعة بعد عودة الفيروس للتفشي فيها. وسجّلت آخر حالة وفاة ناجمة عن «كوفيد- 19» في الصين القارية في مايو/أيار 2020. وأشارت السلطات إلى 138 إصابة جديدة في البلاد وهي أعلى حصيلة يومية منذ مارس/آذار.

حالة الطوارئ

وفي آسيا أيضاً وسعت اليابان نطاق حالة الطوارئ لتشمل إلى جانب طوكيو وضواحيها، سبع مقاطعات أخرى مع إغلاق الحانات والمطاعم مساء. وسجلت بريطانيا التي تشهد أكبر ارتفاع في الإصابات وأعلى حصيلة ضحايا في أوروبا مع نحو 85 ألف حالة وفاة، الأربعاء 1564 وفاة جديدة في أسوأ حصيلة يومية منذ بدء الجائحة. أما البرتغال، ففرضت الإغلاق التام مجدداً اعتباراً من الجمعة في وقت ينتشر فيه الفيروس بشكل متسارع مع تسجيل أكثر من 10500 إصابة جديدة الأربعاء في صفوف السكان البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

وفي إسبانيا المجاورة، سجلت نحو 39 ألف إصابة جديدة، ما يشكل وضعاً محفوفاً بمخاطر قصوى، على ما قالت وزيرة إدارة الأراضي كارولينا داريس. أما في إيطاليا، فقد أعلنت السلطات تمديد حالة الطوارئ حتى 30 إبريل/نيسان، فيما تحبس فرنسا أنفاسها مع الكشف الخميس عن تدابير جديدة لمواجهة ارتفاع عدد الإصابات التي زادت على 23 ألفاً الأربعاء وانتشار النسخة البريطانية المتحورة من الفيروس.

مركز تلقيح ضخم

وتسبب فيروس كورونا بوفاة 1,963,557 شخصاً في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، استناداً إلى مصادر رسمية وأصيب بالوباء أكثر من 91,5 مليون شخص.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها لقحت حتى الآن عشرة ملايين شخص وهو عدد مهم على النطاق العالمي؛ إذ إن منظمة الصحة العالمية، أشارت إلى إعطاء 28 مليون جرعة في الإجمال في 46 دولة. إلا أن هذا العدد قليل جداً من أجل احتواء الوباء.

وحصل الاتحاد الإفريقي على 270 مليون جرعة لقاح للقارة التي لا تملك غالبية دولها المال لتوفير اللقاح لمواطنيها على ما أعلنت جنوب إفريقيا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد. أما البرازيل فقد أعلنت أن مليوني جرعة من لقاح استرازينيكا/اكسفورد، ستنقل جواً من الهند لبدء التلقيح بحلول نهاية الشهر الحالي.

وبدأت تركيا من جانبها حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مع تلقي العاملين في مجال الرعاية الصحية لقاح كورونافاك الصيني في أرجاء مختلفة من البلاد. وتلقى العاملون الصحيون أول حقنة في مدن عدة بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة. (وكالات)