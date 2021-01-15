شكرا لقرائتكم خبر عن 1.5 مليون شخص تلقوا اللقاح في الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 133253 جرعة من لقاح «كورونا»، خلال الساعات ال 24 الماضية، ليبلغ مجموع الجرعات التي قدّمتها حتى أمس الخميس مليوناً و527 ألفاً و833 جرعة، ومعدل التوزيع 15.45 جرعة لكل 100 شخص.

وتلقى المواطن نخيرة عبيد سعيد الظاهري، الذي يبلغ من العمر 97 عاماً، الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد-19» في مركز نعمة الصحي الذي تديره الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية، (صحة).

كما أعلنت الوزارة عن إجراء 126625 فحصاً خلال الساعات ال 24 الماضية، على فئات مختلفة، كشفت عن 3382 إصابة جديدة بالفيروس، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع المصابين المسجلين 242969.