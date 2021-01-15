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قطار «فائق السرعة» في مصر بـ 23 مليار دولار

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مصر، مع شركة «سيمنس» الألمانية، مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي «فائق السرعة» بطول 1000 كيلومتر، تتكلف 360 مليار جنيه (23 مليار دولار). واستعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاتفاق النهائي عقب اجتماعه مع جو كايزر، رئيس «سيمنس» ومديرها التنفيذي.

ويبدأ التنفيذ الفوري بقطاع أولي طوله 460 كيلومتراً، يربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة  في صحراء شرقي القاهرة. ويتكون هذا الجزء من 15 محطة ويستغرق تنفيذه عامين.

وكانت الشركة الألمانية شيدت ثلاث محطات كهرباء بقدرة 4.8 جيجاوات في مصر، من 2015 بكلفة إجمالية 7 مليارات دولار. وأُعلن في ذلك الوقت أن المحطات الثلاث العاملة بالغاز هي الأضخم في العالم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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