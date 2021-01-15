شكرا لقرائتكم خبر عن قطار «فائق السرعة» في مصر بـ 23 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت مصر، مع شركة «سيمنس» الألمانية، مذكرة تفاهم لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي «فائق السرعة» بطول 1000 كيلومتر، تتكلف 360 مليار جنيه (23 مليار دولار). واستعرض الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الاتفاق النهائي عقب اجتماعه مع جو كايزر، رئيس «سيمنس» ومديرها التنفيذي.

ويبدأ التنفيذ الفوري بقطاع أولي طوله 460 كيلومتراً، يربط العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة على ساحل البحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة في صحراء شرقي القاهرة. ويتكون هذا الجزء من 15 محطة ويستغرق تنفيذه عامين.

وكانت الشركة الألمانية شيدت ثلاث محطات كهرباء بقدرة 4.8 جيجاوات في مصر، من 2015 بكلفة إجمالية 7 مليارات دولار. وأُعلن في ذلك الوقت أن المحطات الثلاث العاملة بالغاز هي الأضخم في العالم.