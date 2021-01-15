شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الإمارات يقدم أوراق اعتماده إلى رئيسة اليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم سليمان حامد المزروعي، أوراق اعتماده إلى كاترينا ساكيلاروبولو، رئيسة الجمهورية اليونانية، سفيراً فوق العادة لدولة الإمارات لدى اليونان، في القصر الرئاسي بالعاصمة أثينا.

ونقل المزروعي تحيات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيسة ساكيلاروبولو، وتمنياتهم لبلادها وشعبها بمزيد التقدم والازدهار.

فيما حمّلت الرئيسة السفير تحياتها إلى صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وتمنت للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

وأعرب السفير عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى اليونان، وحرصه على تعزيز العلاقات بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة.

واستعرضا مجالات التعاون بين الإمارات واليونان، وبحثا سبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق مصالح وطموحاتهما وشعبيهما الصديقين. (وام)