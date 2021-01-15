شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة ثلاثية الأبعاد للجزيئات في خلية بشرية حية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي:

التقط علماء من المعهد الملكي للتكنولوجيا في السويد «أول صورة نانوية ثلاثية الأبعاد» للجزيئات في خلية بشرية حية، بشكل كامل، عبر تقنية الفحص المجهري الفلورية الجديدة «pRESOLFT»، بمقياس 50 نانومتراً أي أصغر بمقدار 20 ألف مرة من شعرة الإنسان، ومن دون قتل الخلايا، وتقسيمها، وهما خطوتان ضروريتان في المجهر الإلكتروني، ما يسمح بدراسة كيفية مشاركة البروتينات في العمليات الفسيولوجية المهمة التي لم يتم فهمها حتى الآن، إضافة إلى رؤية بنية الدماغ، وفحص الجزيئات المهمة للتعلم وتكوين الذاكرة وتغيير موقعها وشكلها عند تعرضها لمحفزات معينة.

وقالت الباحثة، إيلاريا تستا، المشاركة من المعهد الملكية للتكنولوجيا: هذه أول صورة للخلايا البشرية بالفحص المجهري الفلوري، وهي أوسع مما هو ممكن بالمجهر الإلكتروني، وستسمح هذا التقنية أيضاً بتصوير البروتينات بمستوى جديد من التفاصيل الأخرى ثلاثية الأبعاد بأي مكان في الجسم.