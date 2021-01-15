شكرا لقرائتكم خبر عن منصة إلكترونية لـ «شؤون المجالس» بديوان ولي عهد أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلق مكتب شؤون المجالس بديوان ولي عهد أبوظبي، منصته الإلكترونية، وذلك في إطار السعي لتعزيز أدوات التواصل والمشاركة مع أفراد المجتمع بجميع فئاته.

يأتي تدشين المنصة بهدف تعريف أفراد المجتمع بدور مجالس أبوظبي وخدماتها التي يتم توفيرها للمجتمع، حيث تتيح المنصة سهولة التصفح والحصول على أسرع الخدمات لإقامة المناسبات أو الفعاليات عند معاودة المجالس أنشطتها.

وتضم المنصة أهم البرامج والمبادرات في المجالس، والتي يشرف المكتب على تنظيمها، وذلك لغرس قيم وعادات المجتمع الإماراتي، وتعزيز سبل التواصل والمشاركة المجتمعية.

وينظم المكتب العديد من هذه البرامج، منها (التطوع، وفي مجالسنا مواهب، ومتواصلين معاكم، وتقهوى معانا) بالإضافة إلى سلسلة من الأنشطة والفعاليات عن بعد، في ظل جائحة كورونا، حيث تسهل المنصة للجهات الحكومية الحجز لإقامة الورش والمحاضرات والندوات، وذلك بعد عودة افتتاح المجالس.

وتوفر المنصة آخر الأخبار الخاصة بالمكتب من خلال الاشتراك في النشرة الشهرية (علوم المجالس) بهدف تسليط الضوء على أدوار ومستجدات المجالس.

وتسعى المجالس لترسيخ الهوية الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتعزيز الترابط الاجتماعي.

وقد أولى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أهمية كبيرة بالمجالس، وأمر بالتوسع فيها، بحيث تغطي مدن وأحياء إمارة أبوظبي كافة (أبوظبي، والعين، والظفرة). (وام)