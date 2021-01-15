شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تحصد 10 مقاعد بهيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالانتخاب اليوم على أمانة السر فى 6 لجان، وعلى منصب الوكيل في 4 لجان ضمن هيئات مكاتب اللجان النوعية لمجلس النواب.

وتم انتخاب النائبة أميرة صابر كأمين سر لجنة العلاقات الخارجية، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، والنائب أحمد مقلد، أمين سر لجنة الشئون العربية، والنائب نادر مصطفي، وكيل بلجنة الثقافة والإعلام والآثار.

والنائبة رشا أبو شقرة، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، والنائب أحمد فتحى محمد، وكيل بلجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان.

كما تم انتخاب النائبة مارسيل سمير أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والنائب محمد أحمد عبد العزيز، وكيل بلجنة حقوق الإنسان، والنائب احمد محمد زيدان، وكيل بلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.