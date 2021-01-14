أرقام مرعبة … هيومن رايتس تكشف النقاب عن عدد حالات الإعدام في إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 14 يناير 2021 11:16 مساءً - تنتهك إيران بشكل وقح كل شرعات حقوق الإنسان في التعاطي مع شعبها، الذي تحكمه بحبل المشنقة، ولا توفر له أدنى مقومات العيش لا بل تطالبه بتقديم الولاء والطاعة رغم الفقر والجوع والعوز.

وكشف التقرير السنوي لمنظمة هيومن رايتس ووتش حول انتهاك حقوق المواطنين في إيران وآثار العقوبات، أن ”السلطات الإيرانية واصلت قمع شعبها في مختلف المجالات خلال عام 2020 وأعدمت 233 شخصاً“، مضيفة أن ”روحاني وحكومته لم يبديا استعداداً لتقليل الانتهاكات“، بحسب “إرم نيوز”.

وأشارت المنظمة في تقريرها، الذي عنونته بـ“إيران: قمع بلا هوادة“، إلى الانتهاكات المستمرة لحقوق المواطنين الإيرانيين من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية في مختلف المجالات، فضلاً عن التأثير السلبي للعقوبات الأمريكية على حياة الناس في إيران.

وقالت إنه في عام 2020 كما في الماضي ”واصلت السلطات الإيرانية قمع الشعب الإيراني، وقامت أجهزة الأمن والاستخبارات في البلاد إلى جانب القضاء، بقمع المتظاهرين بإجراءات مثل استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، والتعذيب وانتهاكات الاحتجاز المبلغ عنها“.

انتهاكات خطيرة

كما انتقدت مواصلة إصرار السلطات على إصدار أحكام الإعدام والضغط النفسي الشديد على المعتقلين المشاركين في احتجاجات تشرين الثاني / نوفمبر 2019″.

وأضافت المنظمة أن ”روحاني وحكومته لم يبديا استعداداً يذكر لتقليل أو معالجة هذا الانتهاك الخطير لحقوق الإنسان من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية، وفي الوقت نفسه يعطي المرشد الأعلى آية الله خامنئي الضوء الأخضر لهذا الانتهاك الخطير“.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن القضاء والمؤسسات الاستخبارية للجمهورية الإسلامية تواصل تغطية مجموعة واسعة من مواد قانون العقوبات، مثل ”الدعاية ضد النظام“ و ”التآمر على الأمن القومي“ و ”إهانة القيادة“ و ”التشكيل أو الإدارة أو العضوية في جماعات معارضة، وهي يتم استخدامها لاضطهاد النشطاء والمتظاهرين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ بذريعة زعزعة الأمن القومي.

وأشارت إلى أن ”السلطات الدولية حاكمت ما لا يقل عن 20 شخصًا ممن شاركوا في الاحتجاجات ضد إسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية في 8 يناير / كانون الثاني العام الماضي، بعدما أنكرت القوات المسلحة عملية إسقاطها بصاروخين قرب طهران“.

ومن بين القضايا الأخرى التي ورد ذكرها في هذا التقرير، اعتقال ومضايقة عمال شركة هفت تبه لقصب السكر بمدينة الشوش في محافظة خوزستان جنوب إيران، ونشطاء المجتمع المدني الذين وقعوا على خطاب طالبوا فيه باستقالة آية الله علي خامنئي.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان: إن ”إيران لا تزال واحدة من الدول الرائدة في تنفيذ عقوبة الإعدام“، مضيفة: ”لقد أعدمت إيران ما لا يقل عن 233 شخصًا بحلول عام 2020 قبل شهرين من حلول 19 من نوفمبر الماضي، ويشمل ذلك أربعة أشخاص بتهم غامضة تتعلق بالمحاربة، والإفساد في الأرض والزنا، واثنين بتهم التجسس“.

العقوبات

كما تطرق تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على النظام الإيراني وتأثيرها على حياة الإيرانيين، وقالت: ”بينما أدخلت الحكومة الأمريكية استثناءات للواردات الإنسانية في نظام العقوبات، فإن القيود المصرفية حدت بشدة من قدرة المؤسسات الإيرانية على تمويل الواردات الإنسانية، مثل الأدوية الحيوية والمعدات الطبية“.

ووفقًا للمنظمة، فإن هذا ”خلق صعوبات خطيرة للإيرانيين العاديين وعلى وجه الخصوص، من خلال زيادة الضغط على النظام الصحي بسبب وباء كوفيد 19، الذي أضر بحقهم في الصحة“.