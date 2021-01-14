شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزوا 400 الف .. البولنديين يتلقوا تطعيمات ضد كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال رئيس طاقم العاملين في ديوان رئيس الوزراء ميشال دوركزيك على تويتر إن عدد البولنديين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا تجاوز 400 ألف اليوم الخميس.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس أن بولندا تخطط لتطعيم أكثر من 330 ألف شخص الأسبوع المقبل مقارنة بأكثر من 250 ألف في الأسبوع الحالي.

وأضافت بلومبرج أن اعتبارا من غد الجمعة ، سوف تطلق بولندا عملية تسجيل المسنين للتطعيمات الأوسع نطاقًا والتي سوف تبدأ في 25 كانون ثان/يناير الجاري.

وقالت وزارة التعليم البولندية إن الاختبار الواسع لـ 60 ألف معلم قبل استئناف التعليم في المدارس الابتدائية المخطط له الثامن عشر من الشهر الجاري اظهر أن 2%منهم نتيجتهم أيجابية.

وتهدف بولندا لبدء تطعيم المعلمين في نهاية شباط/فبراير المقبل أو شهر آذار/مارس الذي يليه، حسبما قال وزير التعليم برزيميسلاف كزارنيك في مقابلة مع تلفزيون بولسات الإخباري.