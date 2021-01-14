شكرا لقرائتكم خبر عن لاحتواء سلالة كورونا الجديدة ... فرنسا تشدد إجراءات حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت فرنسا اليوم الخميس، تمديد حظر التجول المفروض في جميع أنحاءالبلاد ليصبح اعتباراً من الساعة السادسة مساءً، وذلك لاحتواء انتشار السلالة الجديدة المتحولة من الفيروس التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وتقرر تقديم ساعات حظر التجول الذي كان من المفترض أن يبدأ سابقا من الساعة الثامنة مساء فى جميع المناطق المتبقية من البلاد ، وذلك وفقا لقواعد جديدة أعلنها رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس في وقت متأخر من مساء اليوم الخميس ، بالتوقيت المحلي.

وقال كاستيكس" إنه بات من غير الممكن مغادرة المنزل لأسباب شخصية " .

كما يجب إغلاق المحلات التجارية من الساعة 6 مساء، وخلال فترة الحظر، لم يعد مسموحا بالخروج في نزهة أو ممارسة الرياضة أو الذهاب للتسوق، ويسمح بقيادة السيارات إلى العمل أو مغادرة المنزل لأسباب عائلية قاهرة.

وتدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة 15 يوما على الأقل.

وقال كاستيكس إن عدد الحالات اليومية الجديدة من الفيروس الفتاك في فرنسا استقر في الأيام الأخيرة ، بيد أنه مازال يبعث على القلق، وفي المتوسط، هناك نحو 16 ألف حالة جديدة في اليوم.

وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، قد صرح اليوم الخميس، بأن البلاد تخطط لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا للأطفال للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأضاف وزير الصحة أن الفيروس يبدو أنه ينتشر بسرعة أكبر بين الأطفال، مضيفا أن الفحص يجب أن يبدأ للأطفال من سن السادسة إن كان ذلك مناسبا.

وقال فيران لوكالة الأنباء الفرنسية (ايه إف بي): "وضعنا بروتوكول يهدف لفحص ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهريا، وهو عدد هائل".

وسجلت فرنسا مؤخرا عدة حالات من السلالة الجديدة، التي يشتبه في أنها أكثر قابلية للانتشار من الصور الأخرى للفيروس بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء البلاد، على سبيل المثال في مدينة مارسيليا جنوبي البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وفي منطقة باريس الكبرى.

وحذرت السلطات من مخاطر السلالة الجديدة ودعت إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات.

وتضررت فرنسا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 67 مليون نسمة، بشدة جراء الجائحة، وتوفي حوالي 69 ألف شخص بسبب كوفيد- 19 حتى الآن، بينما سجلت البلاد أكثر من 8ر2 مليون إصابة.