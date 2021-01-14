شكرا لقرائتكم خبر عن السجون الروسية: سنقبض على نافالني لدى وصوله موسكو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرحت هيئة السجون الروسية الاتحادية بأن السياسي الروسي أليكسي نافالني ينبغي أن يتوقع القبض عليه لدى وصوله لروسيا يوم الأحد المقبل إلى موسكو.

وقالت هيئة السجون الروسية في بيان اليوم الخميس إنه تم إدراج اسمه على قائمة المطلوبين في 29 ديسمبر مع تعليمات "باحتجازه عند التعرف على مكان وجوده".

وأعلن نافالني في رسالة في مقطع فيديو أمس الأربعاء أنه سيستقل رحلة طيران منخفضة التكاليف إلى موسكو يوم الأحد، برغم الخطر على حريته الشخصية. وكتب عبر موقع تويتر أنه لم يفكر قط في البقاء خارج روسيا لأنه لم يغادر وطنه مطلقا بمحض إرادته.