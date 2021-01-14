شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا .. كورونا الجديدة تنتشر بسرعة بين الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، بأن البلاد تخطط لإجراء فحوص جماعية لفيروس كورونا للأطفال للحد من انتشار السلالة الجديدة من كورونا التي تم اكتشافها لأول مرة في بريطانيا.

وأضاف وزير الصحة أن الفيروس يبدو أنه ينتشر بسرعة أكبر بين الأطفال، مضيفا أن الفحص يجب أن يبدأ للأطفال من سن السادسة إن كان ذلك مناسبا. وقال فيران : "وضعنا بروتوكول يهدف لفحص ما يصل إلى مليون طفل ومعلم شهريا، وهو عدد هائل".

وسجلت فرنسا مؤخرا عدة حالات من السلالة الجديدة، التي يشتبه في أنها أكثر قابلية للانتشار من الصور الأخرى للفيروس بشكل ملحوظ، في جميع أنحاء البلاد.