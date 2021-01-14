نتائج مباريات اليوم بالدوري السلوي الممتاز

وفي مباراة ثالثة تغلب نادي الاعظمية على نادي الخطوط بفارق نقطة واحدة وبواقع 87-86.

وفي مباراة اخرى تغلب نادي النفط على نادي الحشد الشعبي بفارق 16 نقطة وبواقع 97-81.

وتغلب نادي الشرطة على نادي الكهرباء بفارق 20 نقطة بواقع 103-83.

واقيمت ثلاث مباريات على قاعة الشعب في بغداد.