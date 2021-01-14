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نتائج مباريات اليوم بالدوري السلوي الممتاز

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-01-14 | 21:25

نتائج مباريات اليوم بالدوري السلوي الممتاز

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تتواصل مباريات الدوري العراقي الممتاز بكرة السلة للموسم 2020-2021.
واقيمت ثلاث مباريات على قاعة الشعب في بغداد.

وتغلب نادي الشرطة على نادي الكهرباء بفارق 20 نقطة بواقع 103-83.

وفي مباراة اخرى تغلب نادي النفط على نادي الحشد الشعبي بفارق 16 نقطة وبواقع 97-81.

وفي مباراة ثالثة تغلب نادي الاعظمية على نادي الخطوط بفارق نقطة واحدة وبواقع 87-86.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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