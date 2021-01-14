انت الان تتابع خبر نتائج مباريات اليوم بالدوري السلوي الممتاز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-01-14 | 21:25
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واقيمت ثلاث مباريات على قاعة الشعب في بغداد.
وفي مباراة ثالثة تغلب نادي الاعظمية على نادي الخطوط بفارق نقطة واحدة وبواقع 87-86.
وتغلب نادي الشرطة على نادي الكهرباء بفارق 20 نقطة بواقع 103-83.
وفي مباراة اخرى تغلب نادي النفط على نادي الحشد الشعبي بفارق 16 نقطة وبواقع 97-81.
وفي مباراة ثالثة تغلب نادي الاعظمية على نادي الخطوط بفارق نقطة واحدة وبواقع 87-86.
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