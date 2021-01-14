الإمارات وأمريكا تجريان تدريبات بحرية مشتركة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجرت قطعتان عسكريتان تابعتان للبحرية الإماراتية والأمريكية، تدريبات مشتركة ومناورات تكتيكية متزامنة.

وبحسب القيادة المركزية الأمريكية عبر تويتر، الخميس، فإن قارب الدوريات التابع للبحرية الإماراتية (شاهين) (P154) والطراد الحربي الأمريكي الذي يحمل صواريخ موجهة (يو إس إس بورت رويال) (CG 73) شاركا في المناورات.





وتزامنت التدريبات الإماراتية الأمريكية مع تمرين مشترك يحمل اسم (القبضة النارية) جرى بين قوات أمريكية وعدد من وحدات"قوة دفاع البحرين".





كانت القيادة المركزية أزاحت الستار عن صورة للمدمرة الأمريكية (ونستون تشرشل)، خلال إبحارها شمال بحر العرب الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني.

وتعمل المدمرة ونستون تشرشل ضمن الأسطول الخامس لمساندة العمليات البحرية لضمان الاستقرار والأمن البحري في المنطقة الوسطى.

وفي 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشرت القيادة المركزية الأمريكية، صورا لتدريب جوي مع قوات إماراتية، أجريت في أغسطس/آب الماضي.