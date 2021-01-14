الجيش اليمني: سفير إيران يدير عمليات الحوثي الإرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال متحدث باسم الجيش اليمني إن ضابط الحرس الثوري الإيراني الذي يعمل في صنعاء بغطاء سفير لطهران يقوم بإدارة أعمال الحوثي الإرهابية.

وأوضح متحدث الجيش اليمني، العميد ركن عبده مجلي، الخميس، أن خبراء إيرانيين يشرفون على إطلاق مليشيات الحوثي الإرهابية الصواريخ الموجهة وبعيدة المدى ضد اليمنيين والسعودية.

وحول أنشطة ما يسمى سفير إيران في صنعاء حسن إيرلو، المدرج في لوائح الإرهاب العالمية مؤخرا، أكد مجلي أنه يقوم بإدارة أعمال مليشيا الحوثي وعملياتها الإرهابية ويصل دوره إلى الإشراف على حملات الانقلابيين الإعلامية.

وكشف المتحدث باسم الجيش اليمني، أن هناك تعاونا على أعلى مستوى بين إيران ومليشيات الحوثي من جهة وتنظيمي القاعدة وداعش من جهة أخرى في البلاد.

وفي وقت سابق، قال العميد مجلي إن قرار وزارة الخارجية الأمريكية، خطوة أولى نحو إيقاف جرائم وانتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية، التي ترتكبها بحق المدنيين، إضافة إلى إيقاف صواريخها وزوارقها وطائراتها المسيرة المتفجرة والتي تهدد طرق الملاحة الدولية.

وأكد أن الجيش اليمني ماض في معركته في مختلف الجبهات القتالية، إن لم ترضخ للسلم وتعترف بالهزيمة وتستسلم، وتسلم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة التي نهبتها من مخازن القوات المسلحة.