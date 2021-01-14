مستشار حمدوك: مستعدون لحل الأزمة مع إثيوبيا وندعم التهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن فايز السليك المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، استعداد بلاده لحل الأزمة مع إثيوبيا ودعم جميع سبل التهدئة.

وقال السليك في تصريحات، الخميس: "نرحب بأي دور يؤدي إلى تسوية سلمية للأزمة مع إثيوبيا ونحن على تواصل مستمر مع أديس أبابا".

وأضاف المسؤول السوداني، أن إثيوبيا أعلنت استعدادها للحوار عبر لجنة الحدود المشتركة، مؤكداً ترحيب الخرطوم بهذا الموقف.

وفي وقت سابق، الخميس، عرض رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، على رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان التوسط لحل الخلاف الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا بشكل سياسي دبلوماسي.

وقال مستشار سلفاكير، توت قلواك إن رئيس جنوب السودان أجرى اتصالا هاتفيا بالبرهان، بحثا خلاله الأحداث على الحدود السودانية الإثيوبية.

ولفت إلى أن الرئيس سلفاكير أبدى خلال الاتصال استعداده للتوسط بين السودان وإثيوبيا للتوصل إلى حل سياسي وديبلوماسي لقضية الحدود وفق القواعد الدولية المعروفة.

وأوضح توت أن الرئيس البرهان أكد على الحل الودي والأخوي للخلافات الحدودية مع إثيوبيا، لافتا إلى أن رئاسة السودان لمنظمة دول الإيجاد من شأنها أن تسهم في حل القضية عبر المنظمات.

ومؤخرا، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترا محدودا على خلفية هجمات متكررة من مليشيات محلية إثيوبية على الأراضي السودانية لأسباب غير سياسية.