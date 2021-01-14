بايدن يتجه لتعيين نوركويست وزيرا مؤقتا للدفاع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت صحيفة "بوليتكو" إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، سيعين نائب وزير الدفاع الحالي ديفيد نوركويست في منصب وزير الدفاع مؤقتاً.

وسيتولى نوركيست، الرجل الثاني في البنتاجون منذ يوليو 2019، المنصب بعد تنصيب بايدن، وسيظل مسؤولاً حتى يقر مجلس الشيوخ الجنرال المتقاعد لويد أوستن وزيرا للدفاع.



بصفته الرجل الثاني في البنتاجون، وعمل تحت إشراف 3 وزراء دفاع، كان نوركويست هو الخيار المتوقع لقيادة البنتاجون خلال الفترة الانتقالية.

ونجح نوركويست، الذي عمل مراقبا ماليا في وزارة الدفاع خلال عهد وزير الدفاع السابق جيم ماتيس، في البقاء بعيدا عن دائرة الضوء طوال فترة إدارة ترامب.

وتحدثت تقارير إعلامية سابقة عن أن بايدن، الذي شغل سابقا منصب نائب الرئيس في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، يهدف إلى بناء واحدة من أكثر الإدارات تنوعا في تاريخ الرئاسة مع إقامة روابط بين الحزبين تقوم على التعاون أكثر من الندية.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بايدن ناقش التعيينات في المناصب الحاسمة، بما في ذلك التعيينات الوزارية التي سيتم تأكيدها في مجلس الشيوخ الأمريكي بعد ذلك، لمعالجة أزمات البلاد المتعددة خلال أيامه المحتملة الأولى في المنصب في يناير المقبل.