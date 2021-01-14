سامسونج تشعل المنافسة مع أبل بسماعة " Galaxy Buds Pro"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صعد عملاق كوريا الجنوبية "سامسونج"، المنافسة مع نظيره الأمريكي " أبل" بمنتج جديد في سوق الهواتف الذكية، ومستلزماتها.

وأطلقت شركة سامسونج سماعتها اللاسلكية الأحدث" Galaxy Buds Pro"، التي تتميز بعدة ميزات تنافس سماعة" AirPods Pro" من آبل.

وتتميز سماعة سامسونج الجديدة بخاصية الصوت الواقعي والغامر عند مشاهدة مقاطع الفيديو عبر هاتف سامسونج أو جهاز لوحي باستخدام 360 Audio التي تتميز بتقنية Dolby Head Tracking، وهي تماثل بذلك ميزة الصوت المكاني في سماعة آبل، حسب موقع"aitnews ".

التصميم الجديد

وأعلنت شركة سامسونج عن سماعتها اللاسلكية الأحدث Galaxy Buds Pro التي تتميز بتصميم داخل الأذن مشابه لتصميم Galaxy Buds Plus، لكنها مستوحاة من الناحية الجمالية من Galaxy Buds Live.

وسعر سماعة سامسونج 200 دولار، وتتميز بالشكل المعدني نفسه وحافظة الشحن المماثلة.

ووفقًا لشركة سامسونج، فإن التصميم المعدل للسماعة الجديدة، يقلل من منطقة الاتصال بين أذنك والسماعات، مما يحسن الراحة ويقلل من أي شعور بالانسداد.

أفضل تجربة صوتية

وأوضحت، أن السماعات تقدم أفضل تجربة صوتية حتى الآن لأي من سماعات الأذن الخاصة بالشركة بفضل مكبر الصوت المصمم لإنتاج الترددات المنخفضة بقياس 11 مم ومكبر الصوت المصمم لإنتاج الترددات العالية بقياس 6.5 مم.

وتحسنت أيضًا ميزة إلغاء الضوضاء النشطة، وذلك بالنظر إلى أن سماعات الأذن تنشئ سدًا كاملاً حول أذنك.

وحسنت سامسونج أيضًا وضع الصوت المحيط، الذي يتيح لك الآن تضخيم الضوضاء المحيطة بما يصل إلى 20 ديسيبل.

ويمكن لسماعات Galaxy Buds Pro اكتشاف وقت بدء التحدث، ويمكنها التبديل تلقائيًا إلى وضع الصوت المحيط مع خفض مستوى صوت الموسيقى عندما تفعل ذلك.

3 ميكروفونات

وأوضحت سامسونج، في بيان، أن Galaxy Buds Pro تقدم أفضل أداء للميكروفون حتى الآن من تشكيلة سماعات الأذن، إذ تتضمن 3 ميكروفونات مدمجة ووحدة التقاط الصوت لزيادة الوضوح عبر مكالمات الهاتف والفيديو.





وأضافت، يتمتع أحد الميكروفونات الخارجية بتصنيف عالٍ لنسبة الإشارة إلى الضوضاء SNR، مما يلغي أيضًا ضوضاء الخلفية، بالإضافة إلى ذلك، فقد دمجت سامسونج تقنية Windshield الجديدة في Galaxy Buds Pro.

وتابعت: في حين أن الشكل الأقل بروزًا يقلل من منطقة التلامس مع الرياح، فإن الغرفة المصممة خصيصًا مع المرشحات المتداخلة تمنع تداخل الرياح.

وأكدت، أن سماعة "Galaxy Buds Pro" تعمل على توسيع تجربتك الصوتية من خلال الاتصال بأجهزة جالاكسي الأخرى، حيث تنتقل بين أجهزة سامسونج المحمولة تلقائيًا.

مدة التشغيل

وقالت سامسونج، يمكنك توقع ما يصل إلى 5 ساعات من التشغيل المستمر مع تمكين إلغاء الضوضاء ANC ( 8 ساعات في حالة إيقاف التشغيل)، و 13 ساعة إضافية من وقت الاستماع عبر حافظة الشحن (20 ساعة مع إلغاء ANC).

وتم تصنيف Galaxy Buds Pro على أنها مقاومة للماء وفقًا لمعيار IPX7.

وتأتي السماعات بثلاثة ألوان هي الأسود، والفضي، والبنفسجي لتتناسب مع تشكيلة Galaxy S21 الجديدة.