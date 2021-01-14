رئيس الفلبين: المرأة ليست أهلا للرئاسة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اعتبر الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن الرئاسة عمل لا يصلح للمرأة بسبب الاختلاف العاطفي بينها وبين الرجل، ورفض التكهنات بأن ابنته قد تخلفه في رئاسة بلاده.

وقال دوتيرتي: "ابنتي لن تترشح.. أخبرت إنداي بألا تترشح لأنني أشفق عليها لمعرفتي أنها ستمر بما أمر به أنا الآن".

وأضاف: "هذا عمل لا يناسب المرأة.. تعلمون أن التكوين العاطفي للمرأة مختلف تماما عن الرجل.. وهذه هي القصة الحزينة".

وتولت امرأتان الرئاسة في الفلبين من قبل هما غلوريا ماكاباجال أرويو من 2001 إلى 2010 وكورازون أكينو من 1986 إلى 1992.