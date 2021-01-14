بريطانيا تحظر دخول الوافدين من أمريكا الجنوبية والبرتغال

لندن- (أ ف ب)

أعلنت المملكة المتحدة، الخميس، إغلاق حدودها أمام الوافدين من جميع دول أمريكا الجنوبية والبرتغال بسبب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا في البرازيل.

وأوضح وزير النقل البريطاني غرانت شابس في تغريدة، أن هذا الحظر، الذي يبدأ تنفيذه الساعة 04.00 بتوقيت جرينيتش، الجمعة، لا يشمل المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، ولا المقيمين في المملكة المتحدة. ولكن يتعين على هؤلاء الأشخاص الالتزام بالحجر لمدة عشرة أيام عند عودتهم.

وعزا الوزير القرار إلى وجود أدلة تتعلق بمتحور جديد في البرازيل، وبرر تطبيقه في البرتغال بسبب صلاتها الكثيرة مع البرازيل. كما يُعفى سائقو الشاحنات البرتغاليين الذين ينقلون البضائع الأساسية.

وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تضرراً من الوباء في أوروبا مع نحو 85 ألف حالة وفاة، وتواجه فيروساً متحوراً ظهر في جنوبي إنجلترا واعتبره العلماء أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 74 %.

وأدى الأخير إلى تفشي الإصابات، وزيادة الضغط على المستشفيات، ما دفع السلطات إلى فرض قيود صارمة، منها إغلاق المدارس. وتسعى الحكومة البريطانية إلى حماية أراضيها من السلالات الجديدة التي ظهرت في بلدان أخرى من العالم، وعمدت إلى حظر وصول الوافدين من جنوب إفريقيا؛ حيث تم رصد فيروس متحور شبيه بالمتحور البرازيلي، وفقاً للعلماء.

ويخشى من أن تقاوم هذه الفيروسات المتحورة اللقاحات المتوافرة حالياً في المملكة المتحدة، التي تم بالفعل إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة منها. وتفرض السلطات حجراً صحياً لمدة عشرة أيام على الوافدين من معظم دول العالم وتنوي فرض حيازة نتيجة فحص سلبية لدخول البلاد.

وكان من المقرر تنفيذ الإجراء اعتباراً من الجمعة، لكن الحكومة أرجأته إلى الاثنين، كونه أثار انتقادات شديدة من المعارضة.