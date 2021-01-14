شكرا لقرائتكم خبر عن نافالني مهدد بالسجن في حال عودته إلى روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (أ ف ب)



أعلنت إدارة السجون الروسية، الخميس، أنها تعتزم توقيف أليكسي نافالني في حال عودته إلى روسيا، الأحد، واتهمته بانتهاك شروط الاستفادة من وقف تنفيذ حكم بالسجن صدر بحقه قبل أعوام، في حين دان المعارض ما اعتبره محاولات ترهيب مصدرها الكرملين.

ونافالني، العدو اللدود للسلطات الروسية، موجود في ألمانيا منذ أغسطس/ آب الماضي، وكان قد نقل إليها للعلاج إثر دخوله في غيبوبة أثناء عودته من رحلة إلى سيبيريا نتيجة تعرضه لتسميم مفترض.

وأعلن نيته العودة إلى روسيا، الأحد، رغم تهديدات إدارة السجون الروسية التي تؤكد أنه مطلوب منذ نهاية ديسمبر/ كانون الأول، ومن المحتمل أن يتم سجنه. وقالت الإدارة في بيان، الخميس، إن «المصلحة الفيدرالية للسجون الروسية مجبرة على اتخاذ كل التدابير الضرورية لتوقيف المخالف أليكسي نافالني في انتظار قرار من المحكمة حول إبدال عقوبته بالسجن مع وقف التنفيذ إلى السجن النافذ».

وتتهم إدارة السجون المعارض البالغ 44 عاماً، بعدم الحضور أمام إدارات السجون الروسية مرتين كل شهر على غرار ما تنص عليه شروط وقف تنفيذ حكم بالسجن لثلاثة أعوام ونصف عام، صدر في حقه عام 2014. وتقول مصلحة السجون إنها «تأخذ في الاعتبار» وجود نافالني ثلاثة أسابيع في غيبوبة بمستشفى في برلين، لكنها تؤكد أن المعارض لم يرد على استدعاء وجه إليه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول، ولم «يُعلم إلا بعد شهر من التأخير» بوجوده في ألمانيا.

تحقيق حول الاحتيال

وأضافت الإدارة في بيانها أن «الخضوع لإجراءات علاج ليس عذراً لعدم الحضور» أمام إدارة الرقابة السجنية، ما أدى إلى «وضعه على قائمة المطلوبين مع توجيهات باتخاذ تدابير لتوقيفه». واعتبر المعارض أن تلك التهديدات مناورات من السلطات الروسية لردعه عن العودة إلى البلاد. وقال، الأربعاء، في شريط فيديو أعلن فيه اعتزامه العودة: «إنهم يفعلون كل شيء لترهيبي وكل ما تبقى في جعبة بوتين هو وضع لافتة أمام الكرملين تقول أليكسي، من فضلك لا تعُد تحت أي ظرف من الظروف».