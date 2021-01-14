التسول إلى أين؟

تعتبر ظاهرة التسول من أسوأ الأمور التي قد يصادفها الإنسان في حياته للأسف الشديد، كون المتسول يمتلك قصة إنسانية مؤثرة، محبوكة بشكل درامي، يستطيع من خلالها التأثير فيك، وبالتالي تجد نفسك مندفعاً لإعطاء ما تيسر وما جادت به نفسك لطالب الحاجة، هذه الحبكة القصصية التي يتقنها هؤلاء تستدعي قراءة متأنية لها، مجدداً، للخروج بحلول ناجعة، من قبل الجهات المختصة في الدولة.

لقد تمت دراسة الظاهرة والبحث في مسبباتها كثيراً، وتحذر الجهات المختصة من انتشارها في المجتمع، لما يشكله هؤلاء المتسولون من خطورة أمنية ومجتمعية، كما أنهم يشوهون الصورة الحضارية التي تتمتع بها الدولة.

في هذه الأيام ومع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وجد المتسولون مصدراً جديداً لقصصهم، من خلال استعطاف الناس بما يمرون به من ضائقة مالية، بسبب تأثيرات الجائحة، والتي يكون أغلبها من نسج خيالهم المريض، الذي استسهل الحصول على المال السهل من هذا الطريق.

الدولة منذ نشأتها أطلقت يد الخير في أرجاء الإمارات، وسارعت لتقديم يد العون لمختلف دول العالم، بغض النظر عن البلد، والديانة التي توجد فيه، انطلاقاً من مبدأ التسامح والتكافل الذي نشأت عليه الدولة منذ تأسيسها، على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي وضع بذرة الخير من النشأة الأولى للدولة، وسار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على هذا النهج، واستحقت الإمارات وبكل جدارة تبوؤ المكانة الرائدة في هذا المجال على المستوى العالمي.

المؤسسات الإماراتية الخيرية كثيرة وفي مختلف أرجاء الدولة، تقف على رأس هرمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي التي تقود هذا العمل على المستوى الاتحادي والعالمي، كما تقوم المؤسسات الخيرية المحلية، وحتى المؤسسات الخيرية التي أنشأها رجال أعمال في الدولة، بمد يد العون للمحتاجين حقاً، لأن هذه المؤسسات وضعت معايير موحدة لمستحقي المساعدات، والتي يحصلون عليها بمجرد التأكد من أوراقهم الرسمية وحاجة المتقدم الفعلية للمساعدة، وبالتالي يحمونه من ألم مد يده طلباً للمساعدة من الناس، بشكل تنفر النفس منه، لذا لا تعجز إمارات الخير عن مساعدة المحتاج المستحق للدعم.

إيقاف المتسولين يكون بيدنا كأفراد في المجتمع قبل الجهات المختصة، ولكي لا نشجعهم على الاستمرار بهذا الفعل السيئ والمسيء في الوقت نفسه، لذا يجب أن نبادر بتوجيههم إلى الجهات المختصة بمنح هذه المساعدات، كما يجب عليك كمحسن أن تكون واثقاً أين تضع مالك وفي يد من؟.

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