أين المنطق؟

صادف 13 يناير اليوم العالمي للمنطق، وكالعادة، فإن التفاتات ثقافية فكرية كبرى من هذا النوع هي نتاج تدبير «اليونيسكو»؛ المنظمة العالمية التي اقترحت أياماً عالمية حتى للقهوة وسمك الحوت، والسؤال هنا: مَنْ وراء اقتراح يوم عالمي لهذا العلم الرياضي الاستنتاجي، ويقوم في جزء منه على ما يُسمّى الاستدلال والبرهان.

ولكن لماذا هذا التساؤل المباغت؟. وببساطة لأمر يبدو عابراً، قد يعود القارئ إلى «قائمة علماء المنطق» في الموسوعة الحرة أو «الويكيبيديا»، والنتيجة مذهلة. ففي القائمة أكثر من 250 عالماً للمنطق من فرنسا، وبريطانيا، وأمريكا، وألمانيا، وسويسرا، وهولندا، والهند، واليونان، والبرازيل، وإيطاليا، وغيرها من بلدان العالم، وقد خَلَت القائمة تماماً من أي اسم لعالم عربي أو مسلم.

مرة ثانية، مَنْ وراء وضع مثل هذا المحتوى في «الويكيبيديا» الموسوعة الإلكترونية الأكثر استخداماً عند مئات الكتّاب والمثقفين والقراء العرب، فإذا كان علم المنطق قد قام على المئات من مفكّري العالم، والكثير منهم هم فلاسفة القرون الثامن عشر، والتاسع عشر، والعشرين، في أوروبا وأمريكا والغرب عموماً، فإن الأصول الفكرية والفلسفية لعلم المنطق، هي من وضع فلاسفة عرب مسلمين كان كثير منهم يجمع بين علوم شتّى: الموسيقى، الطب، الفلسفة، الصيدلة، الفلك، الجبر، الرياضيات، ومن هؤلاء: الفارابي، ابن رشد، ابن البيطار، الإدريسي، ابن باجة، ابن الهيثم.

قائمة الفلاسفة العرب والمسلمين الذين أسّسوا لعلم الكلام، والمنطق، لا يمكن تجاهلها، سواء في محتوى إلكتروني أو في «اليونيسكو»؛ المنظمة الدولية الموضوعية والمتوازنة في قضايا ثقافية عديدة في العالم من أبي حامد الغزالي، إلى ابن سيناء، إلى جابر بن حيّان، إلى الكندي، والخوارزمي، وغيرهم ممّن انشغل بالفكر والفلسفة والعلوم والآداب والفنون، وبينها قاسم علمي مشترك هو «المنطق».

ولكن، دع كل ذلك جانباً، واسأل معي، وهو سؤال مباغت مرة ثانية: هل يوجد في المناهج العربية التعليمية المدرسية (الثانوية) والجامعية مساقات أو مواد حول علم المنطق يجري تعليمها وتعليم مبادئ هذا العلم للطلبة، بطريقة تربوية مهنية تجعل من هذه المادة مقبولة أولاً عند الطلبة، وليست مادة «للهزار والتنكيت» على طريقة منطق مدرسة المشاغبين لعادل إمام، وسعيد صالح، فكاهة سوداء أقل ما يمكن أن يكتب عنها أنها تعبير كوميدي هابط لنموذج من التفكير الاستهلاكي الذي يتخذ من المعرفة موضوعاً للسخرية والنكات، لا تخلو المناهج المدرسية والجامعية العربية من مقرر «علم الكلام» أو علم المنطق، فقط؛ بل هناك كثير من وزارات التعليم العربية ترى أنه لا ضرورة لتعليم الفلسفة أيضاً، إن لم يكن هناك من يحارب هذه الفكرة من أساسها، وإذا أردت أن تزيد على ذلك، فلا توجد في كثير من المناهج العربية مقررات لتدريس علم العروض ذي الصلة المباشرة بما يُسمّى «الأذن الموسيقية» في تراثنا الأدبي العظيم الذي نطلق عليه دائماً: ديوان العرب.

لا تسأل: أين المنطق في اليوم العالمي للمنطق؛ بل اسأل أيضاً عن كثير من الغوائب أو الغائبات في أيامنا العربية والعالمية معاً.

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