مهما حاول الناس تحطيمنا

البعض من الناس تعوّد أن يسوق الأعذار والمبررات لنفسه، في كل خطوة أخفق فيها أو في كل مشروع فشل فيه، بل تجده شديد الحساسية تجاه كل من ينبه أو يوجه له نقداً أو إرشاداً، وبالتالي هو لم يستفد من أي درس حياتي مر به، لذا توقع أن تشاهده يقع في نفس الخطأ مراراً وتكراراً.

من الطبيعي في مسيرة أي إنسان في هذه الحياة، وسعيه نحو تحقيق النجاح والتميز، أن يجد العقبات والصعوبات مبثوثة في طريقه، بل يجد من يقف في طريقه ويمنعه من الوصول إلى هدفه، لكننا من خلال دراساتنا وفهمنا ومعرفتنا، فإنه لا يجب أن نعتبر هذه العقبات مثبطات أو عثرات أو عوائق، ثم نجعل منها مبررات وأعذاراً لنتخلى عن طموحاتنا وتطلعاتنا.

مع الأسف، الذي يحدث في عالم اليوم، ومن الكثيرين، أنهم يختارون الاستسلام مع أول عقبة تواجههم، ببساطة هم يختارون الطريق الأسهل.

يجب علينا التعلم كيف نمضي في طرق الحياة بتفاؤل وأمل وصبر، وألا ننظر أو نتوقف كثيراً أمام المطبات التي سنمر بها، أو نتخلى عن طموحاتنا. من كتاب «الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية»، أسرد إحدى الأساطير الألمانية بعنوان «الفلاح والملاح» للفائدة: «كان هناك فلاح لا تعجبه شجاعة البحارة والملاحين، بل كان يعتبرها حماقة، فهم يأتمنون خشباً ضعيفاً على أجسامهم ونفوسهم، وغالباً ما يفقدون كل شيء إذا اصطدمت سفنهم بالصخور، ولذلك سأل ملاحاً أين مات أبوه، فقال الملاح: في البحر، فسأل الفلاح ثانيةً: وأين مات جدك وأبوه؟ فقال الملاح: في البحر أيضاً. فرد عليه الفلاح مستنكراً: أفي البحر أيضاً؟! وكيف تستطيع أنت الآخر أن تكون أحمق إلى مثل هذا الحد، وتسلم نفسك للبحر الذي أخذ أباك وجدك وجد جدك؟ عندها أجابه الملاح: وأنت، أين مات أبوك وجدك؟ فرد الفلاح قائلاً: على السرير. فقال الملاح: ولمَ تكون أحمق إلى هذا الحد حتى إنك تنام كل ليلة على السرير، الذي مات عليه أبوك وجدك؟».

هذه الأسطورة تحمل بين سطورها معنى جوهرياً وعميقاً، أو إذا صح التعبير تحمل برهاناً على أنه لا مفر من تعليقات الناس، لذا فمن البديهي أن نتجنب كلمات الناس المحملة بالإحباط، والتي تنثر العقبات والصعوبات في طريقنا، وأن نستمر بالعمل المضني والكفاح لتحقيق أحلامنا، مهما كانت تلك الصعوبات والمشقات، ومهما قيل عنّا أو حاول الناس تحطيمنا.

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